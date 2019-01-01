Даша Квиткова похвасталась новой машиной за 2 миллиона гривен

Жена Никиты Добрынина Даша Квиткова показала фолловерам дорогостоящую покупку.

Даша Квиткова instagram.com/kvittkova

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Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм показала новую машину, о которой давно мечтала. По словам девушки, машину ей подарил супруг. Судя по всему, телеведущий не стал ждать рождения сына, а уже сейчас сделал подарок любимой.

Известно, что стоимость автомобиля Mercedes-Benz оценивается в 2 миллиона гривен. Даше и Никите пришлось ждать около семи месяцев машину, поскольку она делалась под заказ с учетом всех пожеланий.

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин готовятся стать родителями. Даша неоднократно признавалась, что они планировали пополнение в семье, однако все не сразу получилось.

«Мы с Никитой очень хотели ребенка. Я не отходила от аптеки около дома, покупала тесты по 20 штук...Это был тот момент, когда нам настолько сильно этого хотелось, что аж трусились руки. Мы не могли лечь спать, если я не сделаю тест, и он не покажет хоть что-то», – рассказала жена Добрынина.

Маша Даши посоветовала ей не зацикливаться на беременности, а отпустить ситуацию. После того, как Квиткова отвлеклась от этих мыслей, она почувствовала первые симптомы беременности и увидела долгожданные две полоски.

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