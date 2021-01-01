«Я молюсь за нее»: Алла Пугачева растрогала речью о дочери

Алла Пугачева трогательно поздравила свою дочь Кристину Орбакайте с 50-летием.

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева instagram.com/allapugacheva_prima

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Дочь Примадонны Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками в 18-минутным видео с празднования своего юбилея. На торжестве присутствовали многие известные артисты – певица Валерия, Борис Моисеев, Филипп Киркоров и, конечно же, Алла Пугачева и Максим Галкин. Примадонна растрогала пронзительной речью о дочери.

«Эта цифра дурацкая -50! Ну никак вообще не вяжется с Кристиной. Это не просто дочь для меня, это мотивация в моей жизни, пример для подражания. Я никогда не смогла быть такой, как она, и не буду», – сказала Алла.

Пугачева отметила, что несмотря на жесткий мир шоу-бизнеса, ее дочери удалось сохранить искренность и доброту.

«Удивляется, что ее обидели, что кто-то опоздал. Мы с Максом всегда удивляемся, когда Кристина рассказывает про какую-то несправедливость: «Ну, как же так можно...»

Примадонна призналась, что благодарна судьбе за такую чуткую дочь, которая подарила ей талантливых внуков.

«Какая она трогательная, какая она заботливая. Я молюсь каждый вечер за нее, за всех своих детей. Кристина все-таки первая, кто сделал меня бабушкой. Каких же удивительных внуков она мне подарила! Красавица Клавочка, дипломат Дени и наш удивительно талантливый рыженький Никита. Таких талантливых детей Кристина нарожала», – поделилась Алла Борисовна.

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