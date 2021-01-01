Ким Кардашьян обвинили в нелепом фотошопе

Звезду реалити-шоу Ким Кардашьян уличили в использовании фотошопа.

Ким Кардашьян gettyimages.com

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Американская модель Ким Кардашьян не раз попадала под волну критики из-за чрезмерного использования фотошопа. На этот раз бизнесвумен показала общественности неестественно длинные пальцы во время съемки рекламного ролика.

СМИ облетели кадры, где пальцы на руках Кардашьян превратились в карандаши и сгибались не в тех местах. Это и спровоцировала бурю негативных эмоций среди фанатов, которые считали Ким идеалом.

Ким Кардашьян Legion-media

Фолловеры не скрывали своего разочарования от увиденного, отметив, что Ким очень закомплексованная, несмотря на то, что успешная:

«Как можно быть такой закомплексованной?» «Просто смешно, что после стольких операций она продолжает фотошопить себя». «Ким, что мы там не видели? Давно пора показать настоящую версию себя». «Ее палец просто уплыл». «Вот поэтому не стоит сравнивать себя с иконами шоу-бизнеса».

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