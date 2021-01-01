Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

50-летняя Шеннен Доэрти показала, как выглядит без макияжа

Американская актриса Шеннен Доэрти выступила против голливудских стандартов красоты.

Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
gettyimages.com

Читай также: Даша Квиткова похвасталась новой машиной за 2 миллиона гривен

Популярная актриса Шеннен Доэрти на своей странице в Инстаграм опубликовала фото своего лица без макияжа крупным планом. По словам знаменитости, ее огорчает, что большинство актрис прибегают к использованию ботокса, подтяжек и филлеров. Звезда призвала женщин любить себя и принимать свою природную красоту. Доэрти добавила, что после онкологии она приняла себя и хочет видеть «естественных женщин».

«Покончено со стереотипами, в которые нас пытаются втянуть журналы и Голливуд. Я хочу видеть таких женщин, как я», — заявила актриса.

Также Шеннен поделилась жизнерадостным фото со своей подругой, где они запечатлены в кафе в Малибу, пояснив, что можно быть счастливыми и без фейстюнинга.

Поклонники разделили позицию Шеннен Доэрти, выразив ей слова благодарности:

«Твои слова делают тебя еще более привлекательной».

«Полностью согласна с твоей позицией».

«Спасибо, что помогаешь нам принять себя».

«Нам нужно больше таких людей, как ты».

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Шеннен Доэрти, актриса, рак, фото, новости, внешний вид знаменитостей, без макияжа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь