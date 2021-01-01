50-летняя Шеннен Доэрти показала, как выглядит без макияжа

Американская актриса Шеннен Доэрти выступила против голливудских стандартов красоты.

Шеннен Доэрти gettyimages.com

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Популярная актриса Шеннен Доэрти на своей странице в Инстаграм опубликовала фото своего лица без макияжа крупным планом. По словам знаменитости, ее огорчает, что большинство актрис прибегают к использованию ботокса, подтяжек и филлеров. Звезда призвала женщин любить себя и принимать свою природную красоту. Доэрти добавила, что после онкологии она приняла себя и хочет видеть «естественных женщин».

«Покончено со стереотипами, в которые нас пытаются втянуть журналы и Голливуд. Я хочу видеть таких женщин, как я», — заявила актриса.

Также Шеннен поделилась жизнерадостным фото со своей подругой, где они запечатлены в кафе в Малибу, пояснив, что можно быть счастливыми и без фейстюнинга.

Поклонники разделили позицию Шеннен Доэрти, выразив ей слова благодарности:

«Твои слова делают тебя еще более привлекательной». «Полностью согласна с твоей позицией». «Спасибо, что помогаешь нам принять себя». «Нам нужно больше таких людей, как ты».

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