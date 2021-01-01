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ТОП-3 удачных летних образов от ведущей Лилии Ребрик

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Ведущая продемонстрировала летние наряды, которые подойдут каждой женщине независимо от типа фигуры.
ТОП-3 удачных летних образов от ведущей Лилии Ребрик
ТОП-3 удачных летних образов от ведущей Лилии Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik

Популярная украинская ведущая, актриса театра и телевидения Лилия Ребрик решила поделиться с подписчицами модными советами. Звезда утреннего шоу «Ранок з Україною» подсказала, что носить летом 2021 года.

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Так, на своей странице в Инстаграм Лилия продемонстрировала на своем примере три летние наряды, которые подойдут всем женщинам независимо от типа их фигуры.

ТОП-3 летних образов Лилии Ребрик

 

  • 1. Легкий сарафан

Универсальный вариант. Это может быть и casual, и вариант на выход. Надел кеды или сандалии, накинул джинсовую курточку - и имеешь casual. Накинул пиджак, изменил кеды на каблуки и вуаля: уже можно и в гости, и на свидание.

ТОП-3 удачных летних образов от ведущей Лилии Ребрик
ТОП-3 удачных летних образов от ведущей Лилии Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik

  • 2. Льняной или котоновый костюм

Несомненный плюс этой одежды - она продувается, а когда на улице невыносимая жара, хочется, чтобы продувало со всех сторон! Ну и опять же: одевай хоть на работу, хоть на званый ужин, хоть на огород!

ТОП-3 удачных летних образов от ведущей Лилии Ребрик
ТОП-3 удачных летних образов от ведущей Лилии Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik

  • 3. Шорты и футболка

И, к слову, про огород. Классика любого лета - шорты и майка (или футболка). Особенно - если вас видят только близкие. Это, конечно, если шорты коротковаты.

ТОП-3 удачных летних образов от ведущей Лилии Ребрик
ТОП-3 удачных летних образов от ведущей Лилии Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik

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Теги: Лилия Ребрик, лето, что носить летом, что носят звезды, мода, летние образы
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Источник: ivonа bigmir)net

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