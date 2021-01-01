Выбираем любимый аксессуар согласно главным тенденциям.

Сумки-оверсайз

Читай также: На все лето: 5 неоновых футболок как у Эльзы Хоск

Объемные сумки на каждый день по-прежнему числятся в списке главных трендов, ведь в современном мире девушкам нужно вместить в них не только ноутбук, косметичку, органайзер и множество иных женских штучек, но и - перчатки, маски, антисептики — теперь к повседневным мелочам прибавляется целая охапка дополнительных средств защиты, которые всегда нужно носить с собой.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - оверсайз Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - оверсайз Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - оверсайз Pinterest

Плетеные модели

Самые модные сумки лета 2021 - плетеные и вязаные. Дизайнеры предлагают нам немало вариаций на эту тему: авоськи, связанные крючком и украшенные бесподобной бахромой. С такой сумкой Вы точно не останетесь без внимания. Лучше всего ее сочетать с луком в стиле бохо.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - плетеные модели Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - плетеные модели Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - плетеные модели Pinterest

Сумки-багеты

Читай также: Вместо топа и панамы: как завязывать шелковый платок

Современная и стильная сумка “багет“ выглядит строго, сдержанно и дорого в любом женском аутфите. Она удачно гармонирует с элегантностью и спорт-шиком. Лучшей и желанной моделью по праву считается Prada.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - багеты Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - багеты Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - багеты Pinterest

Мини-сумки

Эти «сумки-крошки» станут отличным дополнением к образу для вечеринки, прогулки, похода в кино, или же выхода в магазин. Благодаря своей компактности эти модели заслужили особый почет у модниц.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - мини Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - мини Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - мини Pinterest

Сумки с цепями

Сумки, которые дополненные массивными цепями различной длины - безоговорочный тренд этого лета. Носить сумки с цепочками можно без привязки к какому-то конкретному образу, ведь одна и та же модель идеально сочетается и с прямыми джинсами, и с офисными костюмами, и с вечерним платьем.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - c цепями Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - c цепями Pinterest

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - c цепями Pinterest

Автор: Анна Мельник

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.