ТОП-5 самых модных сумок этого лета
Сумки-оверсайз
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Объемные сумки на каждый день по-прежнему числятся в списке главных трендов, ведь в современном мире девушкам нужно вместить в них не только ноутбук, косметичку, органайзер и множество иных женских штучек, но и - перчатки, маски, антисептики — теперь к повседневным мелочам прибавляется целая охапка дополнительных средств защиты, которые всегда нужно носить с собой.
Плетеные модели
Самые модные сумки лета 2021 - плетеные и вязаные. Дизайнеры предлагают нам немало вариаций на эту тему: авоськи, связанные крючком и украшенные бесподобной бахромой. С такой сумкой Вы точно не останетесь без внимания. Лучше всего ее сочетать с луком в стиле бохо.
Сумки-багеты
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Современная и стильная сумка “багет“ выглядит строго, сдержанно и дорого в любом женском аутфите. Она удачно гармонирует с элегантностью и спорт-шиком. Лучшей и желанной моделью по праву считается Prada.
Мини-сумки
Эти «сумки-крошки» станут отличным дополнением к образу для вечеринки, прогулки, похода в кино, или же выхода в магазин. Благодаря своей компактности эти модели заслужили особый почет у модниц.
Сумки с цепями
Сумки, которые дополненные массивными цепями различной длины - безоговорочный тренд этого лета. Носить сумки с цепочками можно без привязки к какому-то конкретному образу, ведь одна и та же модель идеально сочетается и с прямыми джинсами, и с офисными костюмами, и с вечерним платьем.
Автор: Анна Мельник
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