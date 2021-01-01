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Женский портал
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ТОП-5 самых модных сумок этого лета

Выбираем любимый аксессуар согласно главным тенденциям.
ТОП-5 самых модных сумок этого лета
ТОП-5 самых модных сумок этого лета
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Сумки-оверсайз

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Объемные сумки на каждый день по-прежнему числятся в списке главных трендов, ведь в современном мире девушкам нужно вместить в них не только ноутбук, косметичку, органайзер и множество иных женских штучек, но и - перчатки, маски, антисептики — теперь к повседневным мелочам прибавляется целая охапка дополнительных средств защиты, которые всегда нужно носить с собой.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - оверсайз
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - оверсайз
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - оверсайз
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - оверсайз
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - оверсайз
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - оверсайз
Pinterest

Плетеные модели

Самые модные сумки лета 2021 - плетеные и вязаные. Дизайнеры предлагают нам немало вариаций на эту тему: авоськи, связанные крючком и украшенные бесподобной бахромой. С такой сумкой Вы точно не останетесь без внимания. Лучше всего ее сочетать с луком в стиле бохо.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - плетеные модели
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - плетеные модели
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - плетеные модели
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - плетеные модели
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - плетеные модели
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - плетеные модели
Pinterest

Сумки-багеты

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Современная и стильная сумка “багет“ выглядит строго, сдержанно и дорого в любом женском аутфите. Она удачно гармонирует с элегантностью и спорт-шиком. Лучшей и желанной моделью по праву считается Prada.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - багеты
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - багеты
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - багеты
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - багеты
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - багеты
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - багеты
Pinterest

Мини-сумки

Эти «сумки-крошки» станут отличным дополнением к образу для вечеринки, прогулки, похода в кино, или же выхода в магазин. Благодаря своей компактности эти модели заслужили особый почет у модниц.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - мини
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - мини
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - мини
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - мини
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - мини
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - мини
Pinterest

Сумки с цепями

Сумки, которые дополненные массивными цепями различной длины - безоговорочный тренд этого лета. Носить сумки с цепочками можно без привязки к какому-то конкретному образу, ведь одна и та же модель идеально сочетается и с прямыми джинсами, и с офисными костюмами, и с вечерним платьем.

ТОП-5 самых модных сумок этого лета - c цепями
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - c цепями
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - c цепями
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - c цепями
Pinterest
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - c цепями
ТОП-5 самых модных сумок этого лета - c цепями
Pinterest

Автор: Анна Мельник

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Теги: модные сумки, тренды лета
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Источник: ivоna bigmir)net

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