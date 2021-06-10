Павел Зибров рассекретил, кем работает его 24-летняя дочь

Чем зарабатывает на жизнь 24-летняя Диана Зиброва.

Известный украинский исполнитель Павел Зибров дал откровенное интервью о своей дочери на съемках музыкальной премии «Українська пісня року 2020».

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Так, во время разговора с журналистами канала «Украина» артист рассекретил, чем занимается 24-летняя Диана Зиброва. Звездный отец признался, что вместе с женой Мариной баловал дочь, когда она была маленькой. Но когда девочка повзрослела, родители объяснили ей, что пора самостоятельно зарабатывать на жизнь.

«Баловать нужно, особенно девочек! Наша дочь выросла и живет в любви. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал любовь. А потом приходит время сказать: «Солнышко, надо самостоятельно зарабатывать деньги». У нее всегда был пример родителей – мы постоянно работали», - вспомнил Павел.

Павел Зибров с дочерью instagram.com/pavlo_zibrov

Зибров рассекретил, что Диана сейчас работает его пиар-директором. Кроме того, девушка является стилистом отца, обрабатывает его фотографии, участвует в съемках клипов и организации концертов.

«Сейчас она сама работает моим пиар-директором, и Марина Владимировна ей полностью доверила это дело. Вот и сегодня дочь следит за тем, как я выгляжу, как лежит волосы, где лучше падает свет, чтобы в кадре я выглядел выигрышно. Диана делает десятки дел одновременно. И, безусловно, никто, кроме близкого человека, не сможет это делать так же. Другие будут делать за деньги, а здесь – с любовью. Дочка давно зарабатывает сама. Но, если идут праздники или же просто она прекрасно выполнила свою работу, мы даем ей премию», - признался Народный артист Украины.

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