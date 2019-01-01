24-летняя дочь Павла Зиброва готовится к свадьбе с бизнесменом

Диана Зиброва подтвердила слухи об отношениях с Андреем Ищенко.

24-летняя дочь известного украинского исполнителя Павла Зиброва, Диана Зиброва впервые прокомментировала слухи об отношениях с бизнесменом. В программе «Зірковий шлях» девушка призналась, что уже 5 лет встречается с Андреем Ищенко.

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По словам Дианы, с возлюбленным она познакомилась еще в школьные годы, когда Андрей брал уроки вокала у ее звездного отца. Позже их дружба переросла в любовь.

«До этого у меня не было никаких отношений с парнями. Как я говорю: «Ты у меня первый, я у тебя последняя», - призналась дочь Зиброва.

Также Диана рассекретила, что Андрей сделал ей предложение еще три года назад, однако тогда она еще не была готова к семейной жизни.

«Я так сильно, как ежик, закрылась в себе, мне не хотелось об этом никому рассказывать. Конечно, он обижался, ему было неприятно, но он переступил через эту ситуацию, сказал: «Ну репетиция, хорошо», – вспомнила девушка.

Сейчас влюбленные готовятся к свадьбе. Правда, с датой никак не могут определиться из-за коронавируса.

«Свадьба – у нас сейчас проблема номер один. Потому что, планировали на прошлый год – мимо. Планировать на этот год – не знаю. Возможно, осенью все будет лучше, держим пальцы, кулаки, дули, не знаю, что там надо держать. Можно сказать, что уже на низком старте идет подготовка к планированию семьи. Я хочу такую семью, как у моих родителей. Я мечтаю о красивой свадьбе», – поделилась Диана.

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