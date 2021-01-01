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«Незаметные» знаменитости: Кто из звезд ведет скрытный образ жизни

Спецтема: Звёздные подборки
Узнайте, какие звезды скрывают личную жизнь, редко появляются на публике и не ведут страницы в соцсетях.
«Незаметные» знаменитости: Кто из звезд ведет скрытный образ жизни
«Незаметные» знаменитости: Кто из звезд ведет скрытный образ жизни
Getty images

Героями нашей сегодняшней подборки стали известные актеры, которые держат свою личную жизнь в секрете. Они редко попадают не только в скандалы, но и в объективы папарацци. Предлагаем узнать, кто входит в ТОП-7 самых скрытных звезд шоу-бизнеса.

Сандра Буллок

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После развода с телеведущим Джесси Джеймсом актриса Сандра Буллок стала очень скрытной. Знаменитости неоднократно приписывали романы, однако папарацци так и не смогли найти подтверждения слухам. Сама кинозвезда отказывается комментировать свою личную жизнь на камеру. Даже о ее двух приемных детях Луисе Бардо и Лилу мало что известно. Кроме того, Буллок не ведет страниц в соцсетях.

Сандра Буллок
Сандра Буллок
Getty images

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Голливудская звезда украинского происхождения не любит СМИ, поэтому вместе с мужем Эштоном Кутчером неоднократно «подшучивала» над ними. Так, после рождения первенца, дочери Уайетт, актриса отказалась предоставлять журналам эксклюзивные фото малышки. Кунис и Кутчер долгое время скрывали предстоящую свадьбу. Сначала они подтверждали слухи о скорой женитьбе, потом опровергали, и в итоге сообщили уже постфактум. Также в Сети можно найти не один ролик, где пара забавно реагирует на статьи в прессе о себе.

Мила Кунис и Эштон Кутчер
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Getty images

Эмили Блант

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» любит свою работу и внимание своих фанатов. Однако Эмили не нравится, когда другие обсуждают ее личную жизнь. Поэтому Блант редко появляется на публике с самыми близкими людьми. Также артистка отказалась от соцсетей.

Эмили Блант
Эмили Блант
Getty images

Ева Мендес

Актриса редко появляется на публике со своим супругом Райаном Гослингом. Звезда решила отказаться от активной кинокарьеры и сейчас вдали от назойливых папарацци воспитывает двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. Стоит отметить, что Ева настолько скрытная, что в Сети нет ни одной фотографии, где она беременна.

Ева Мендес
Ева Мендес
Getty images

Бенедикт Камбербэтч

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В последнее время Бенедикт Камбербэтч стал очень востребованным актером и ему приходится все чаще появляться на различных мероприятиях. Однако, это не мешает артисту и дальше скрывать от папарацци своих сыновей. Кроме того, звезда «Шерлока» посоветовал фанатам не тратить время на поиски его аккаунтов в Instagram и других соцсетях, поскольку он не ведет ни одну страницу.

Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Getty images

Скарлетт Йоханссон

В 2011 году хакер взломал почту актрисы Скарлетт Йоханссон и слил ее личные фотографии в Сеть. После этого звезда киновселенной Marvel негативно относится к соцсетям и тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. В прошлом году она тайно вышла замуж, не предоставив ни одного свадебного фото СМИ.

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Getty images

Автор: Наталия Коваленко

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Теги: личная жизнь звезд, Сандра Буллок, Мила Кунис, Бенедикт Камбербэтч, Скарлетт Йоханссон, Эмили Блант, Ева Мендес
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