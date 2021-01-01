«Незаметные» знаменитости: Кто из звезд ведет скрытный образ жизни

Узнайте, какие звезды скрывают личную жизнь, редко появляются на публике и не ведут страницы в соцсетях.

Героями нашей сегодняшней подборки стали известные актеры, которые держат свою личную жизнь в секрете. Они редко попадают не только в скандалы, но и в объективы папарацци. Предлагаем узнать, кто входит в ТОП-7 самых скрытных звезд шоу-бизнеса.

Сандра Буллок

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После развода с телеведущим Джесси Джеймсом актриса Сандра Буллок стала очень скрытной. Знаменитости неоднократно приписывали романы, однако папарацци так и не смогли найти подтверждения слухам. Сама кинозвезда отказывается комментировать свою личную жизнь на камеру. Даже о ее двух приемных детях Луисе Бардо и Лилу мало что известно. Кроме того, Буллок не ведет страниц в соцсетях.

Сандра Буллок Getty images

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Голливудская звезда украинского происхождения не любит СМИ, поэтому вместе с мужем Эштоном Кутчером неоднократно «подшучивала» над ними. Так, после рождения первенца, дочери Уайетт, актриса отказалась предоставлять журналам эксклюзивные фото малышки. Кунис и Кутчер долгое время скрывали предстоящую свадьбу. Сначала они подтверждали слухи о скорой женитьбе, потом опровергали, и в итоге сообщили уже постфактум. Также в Сети можно найти не один ролик, где пара забавно реагирует на статьи в прессе о себе.

Мила Кунис и Эштон Кутчер Getty images

Эмили Блант

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» любит свою работу и внимание своих фанатов. Однако Эмили не нравится, когда другие обсуждают ее личную жизнь. Поэтому Блант редко появляется на публике с самыми близкими людьми. Также артистка отказалась от соцсетей.

Эмили Блант Getty images

Ева Мендес

Актриса редко появляется на публике со своим супругом Райаном Гослингом. Звезда решила отказаться от активной кинокарьеры и сейчас вдали от назойливых папарацци воспитывает двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. Стоит отметить, что Ева настолько скрытная, что в Сети нет ни одной фотографии, где она беременна.

Ева Мендес Getty images

Бенедикт Камбербэтч

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В последнее время Бенедикт Камбербэтч стал очень востребованным актером и ему приходится все чаще появляться на различных мероприятиях. Однако, это не мешает артисту и дальше скрывать от папарацци своих сыновей. Кроме того, звезда «Шерлока» посоветовал фанатам не тратить время на поиски его аккаунтов в Instagram и других соцсетях, поскольку он не ведет ни одну страницу.

Бенедикт Камбербэтч Getty images

Скарлетт Йоханссон

В 2011 году хакер взломал почту актрисы Скарлетт Йоханссон и слил ее личные фотографии в Сеть. После этого звезда киновселенной Marvel негативно относится к соцсетям и тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. В прошлом году она тайно вышла замуж, не предоставив ни одного свадебного фото СМИ.

Скарлетт Йоханссон Getty images

Автор: Наталия Коваленко

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