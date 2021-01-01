Ани Лорак и ее экс-муж показали, как отметили 10-летие дочери
Популярная украинская исполнительница Ани Лорак, которая сейчас живет в России, поделилась с поклонниками радостным событием. В среду, 9 июня, ее дочь София отметила юбилей. Девочке исполнилось 10 лет.
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По случаю дня рождения дочери звездная мама вместе с экс-мужем и отцом именинницы Муратом Налчаджиоглу устроила вечеринку с огромным количеством воздушных шариков и белоснежным тортом. Снимками с празднования бывшие супруги поделились на своих страницах в Инстаграм.
“Дорогая моя доченька, поздравляю тебя❤️ День твоего рождения - мой самый любимый день в году! Ты уникальна💋 Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя всё получится! Мама всегда рядом. Люблю тебя, моя крошка!🎈🧡“, - подписала один из кадров Лорак.
Кроме того, Ани Лорак в Инстаграм-Сторис обнародовала редкие детские фотографии Софии.
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