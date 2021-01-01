Узнайте, как прошла праздничная вечеринка в честь дня рождения Софии Налчаджиоглу.

Ани Лорак и ее экс-муж показали, как отметили 10-летие дочери instagram.com/anilorak

Популярная украинская исполнительница Ани Лорак, которая сейчас живет в России, поделилась с поклонниками радостным событием. В среду, 9 июня, ее дочь София отметила юбилей. Девочке исполнилось 10 лет.

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По случаю дня рождения дочери звездная мама вместе с экс-мужем и отцом именинницы Муратом Налчаджиоглу устроила вечеринку с огромным количеством воздушных шариков и белоснежным тортом. Снимками с празднования бывшие супруги поделились на своих страницах в Инстаграм.

“Дорогая моя доченька, поздравляю тебя❤️ День твоего рождения - мой самый любимый день в году! Ты уникальна💋 Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя всё получится! Мама всегда рядом. Люблю тебя, моя крошка!🎈🧡“, - подписала один из кадров Лорак.

День рождения дочери Ани Лорак Скриншот

День рождения дочери Ани Лорак Скриншот

День рождения дочери Ани Лорак Скриншот

День рождения дочери Ани Лорак Скриншот

День рождения дочери Ани Лорак Скриншот

День рождения дочери Ани Лорак Скриншот

Кроме того, Ани Лорак в Инстаграм-Сторис обнародовала редкие детские фотографии Софии.

Ани Лорак с дочерью Софией Скриншот

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