От 5 до 20 тысяч долларов: гонорары украинских звезд

Ситуация с COVID-19 сказалась на заработках украинских артистов, которые немалую долю прибыли получали за выступления на частных мероприятиях.

Оля Полякова и Настя Каменских instagram.com

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Предлагаем узнать, какие гонорары запрашивают украинские знаменитости за свои выступления на частных ивентах.

Оля Полякова – 20 тысяч долларов

Макс Барских – 20 тысяч долларов

Настя Каменских – от 15 до 25 тысяч долларов

Сергей Бабкин – около 15 тысяч долларов

«НЕАНГЕЛЫ» - 12 тысяч долларов

Несмотря на то, что группа распалась, певицы продолжают работать на частных мероприятиях.

THE HARDKISS – 12 тысяч долларов

KAZKA – 10 000 евро

Злата Огневич – 7 тысяч долларов

Alyona Alyona – 7 тысяч долларов

Виктор Павлик – 5 тысяч долларов

Светлана Тарабарова – 5 тысяч долларов

По словам ивент-менеджеров, гонорары за выступления артистов до пандемии и после не изменились. Однако иногда знаменитости могут пойти навстречу и запросить меньшую сумму.

Стоит отметить, что гонорары артисты тратят не только на себя, но и на свою команду.

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