От 5 до 20 тысяч долларов: гонорары украинских звезд
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Предлагаем узнать, какие гонорары запрашивают украинские знаменитости за свои выступления на частных ивентах.
Оля Полякова – 20 тысяч долларов
Макс Барских – 20 тысяч долларов
Настя Каменских – от 15 до 25 тысяч долларов
Сергей Бабкин – около 15 тысяч долларов
«НЕАНГЕЛЫ» - 12 тысяч долларов
Несмотря на то, что группа распалась, певицы продолжают работать на частных мероприятиях.
THE HARDKISS – 12 тысяч долларов
KAZKA – 10 000 евро
Злата Огневич – 7 тысяч долларов
Alyona Alyona – 7 тысяч долларов
Виктор Павлик – 5 тысяч долларов
Светлана Тарабарова – 5 тысяч долларов
По словам ивент-менеджеров, гонорары за выступления артистов до пандемии и после не изменились. Однако иногда знаменитости могут пойти навстречу и запросить меньшую сумму.
Стоит отметить, что гонорары артисты тратят не только на себя, но и на свою команду.
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