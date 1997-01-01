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Светлана Лобода прекратила сотрудничество со своим продюсером

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина объявила, что прекращает сотрудничество с украинской певицей.

Светлана Лобода
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial

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Продюсер Нателла Крапивина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со своей уже бывшей подопечной, и сообщила, что больше не работает со Светланой Лободой.

«Все бесконечное конец свой обретает… С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», – написала 39-летний продюсер, которая работала с певицей с 2010 года.

Сама Лобода косвенно подтвердила новость о расставании с продюсером, продублировав публикацию Крапивиной в сторис.

Слухи о том, что между Лободой и Крапивиной не все гладко появились еще осенью 2020 года. Тогда артистка и продюсер отписались друг от друга в социальных сетях. Крапивина одной из причин назвала перфекционизм Лободы и ее недовольство тем, как прошло то или иное выступление.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина
Светлана Лобода и Нателла Крапивина
instagram.com/lobodaofficial

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Теги: Светлана Лобода, Нателла Крапивина, новости, продюсер LOBODA
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Источник: ivonа bigmir)net

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