Как знаменитости разыгрывают друг друга?

Знаменитости не только ходят по красным дорожкам и восхищают своим талантом зрителей, они не прочь повеселиться и очень часто шутят над своими коллегами.

Дженнифер Лоуренс и Рианна gettyimages.com

Мы подготовили самые забавные розыгрыши знаменитостей, которые они устраивали друг другу.

Леонардо Ди Каприо и Джона Хилл

Однажды Леонардо Ди Каприо заметил на улицах Нью-Йорка своего коллегу Джона Хилла, и притворившись возбужденным фанатом, начал его фотографировать. Сперва Джона растерялся, но как только понял, кто это был на самом деле, рассмеялся и обнялся с Ди Каприо.

Рианна и Джимми Киммел

Рианна, подговорив жену популярного телеведущего Киммела, среди ночи пробралась к нему в дом. Артистка ворвалась к нему в комнату, когда Джимми спал, и исполнила песню Bitch Better Have My Money, разбрасывая долларовые купюры и конфетти.

«Казалось, что приземлился НЛО, я не знал, что происходит», — пошутил позже Киммел.

Брэд Питт и Джордж Клуни

Во время съемок «Трилогии Оушена» Брэд Питт подговорил съемочную команду обращаться к Клуни только по имени его персонажа.

«Когда мы приехали на съемки в Италию, Брэд передал местной команде записку на итальянском, в которой говорилось, что мистер Клуни будет признателен, если они станут обращаться к нему исключительно «Дэнни Оушен» или «мистер Оушен», — поделился Клуни в интервью IGN. — Не смотрите ему в глаза».

По словам актера, это происходило около месяца.

«Когда я узнал, что в газеты просочилось, что я какая-то дива, заставившая всю команду обращаться ко мне «мистер Оушен», я понял, что не смогу оставить это просто так», — продолжил Клуни.

Джордж Клуни решил отмстить своему коллеге и на бампер авто Питта наклеил оскорбительные наклейки, за что Брэда остановила полиция.

Брэд Питт и Джордж Клуни gettyimages.com

Эми Шумер, Ким Кардашьян и Канье Уэст

Американская стенд-ап комедиантка решила разыграть Канье Уэста и Ким Кардашьян на красной ковровой дорожке. Комедиантка упала на пол перед парой, которая ничего не подозревала.

«Посмотрите, как он заботится, он так беспокоится обо мне», — пошутила Шумер над невозмутимым выражением лица Уэста.

Джош Хатчерсон и Дженнифер Лоуренс

Во время съемок «Голодных игр» Джош Хатчерсон решил разыграть Дженнифер Лоуренс жутким образом.

«Я взял манекен трупа, на который по легенде напали следопыты, и положил его в ванную комнату Дженнифер. Когда она открыла дверь, то описалась от страха, — рассказал Хатчерсон. — Или около того. Мне только рассказывали. Я не получил визуального подтверждения».

Однако Дженнифер не оставила такую шутку безнаказанной, и подготовила неожиданный ответ.

«Я ударила его ногой в висок, после чего он слег с сотрясением мозга», — продолжила историю Лоуренс.

Джош Хатчерсон и Дженнифер Лоуренс gettyimages.com

Автор: Дарья Котляр

