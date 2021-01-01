Редкие кадры: Мадонна поделилась семейными снимками

Американская поп-певица Мадонна поделилась редкими семейными снимками в честь Дня рождения своего отца.

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Мадонна в кругу семьи отпраздновала День рождения своего отца – Сильвио Чикконе. Вместе с детьми певица приехала в свой родной штат Мичиган, где семейство отпраздновало 90-летие звездного отца в уютной обстановке на винограднике.

Также Мадонна на своей странице в Инстаграм опубликовала короткое слайд-шоу, где запечатлены яркие моменты празднования. В ролике можно увидеть самого именинника, его знаменитую дочь, 4-летнюю Лурдес, 15-летнюю Мерси Джеймс, 15-летнего Дэвида Банду и восьмилетних Стеллу и Эстер. Не появился в видео лишь 20-летний сын звезды Рокко.

«Мой отец — борец, он рос итальянским иммигрантом в США и пережил многое, но всегда упорно трудился для того, чтобы иметь все то, что у него есть. Он научил меня тому, как важно упорно трудиться и зарабатывать себе на жизнь. Еще раз спасибо тебе. Было здорово провести твое 90-летие вместе с моими детьми в семейном винограднике», — написала Мадонна.

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