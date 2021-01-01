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Леся Никитюк забавно поздравила родителей с рубиновой свадьбой

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Ведущая показала родителей в день их сороковой годовщины свадьбы.
Леся Никитюк забавно поздравила родителей с рубиновой свадьбой
Леся Никитюк забавно поздравила родителей с рубиновой свадьбой
instagram.com/lesia_nikituk

Звезда шоу «Кто сверху?» и «LeМаршрутка», одна из самых популярных украинских телеведущих Леся Никитюк рассказала подписчикам о знаменательном событии. Ее родители отметили сороковую годовщину свадьбы.

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По случаю семейного праздника звезда решила показать фанам новое фото мамы Екатерины и папы Ивана. На снимке виновники торжества демонстрировали на камеру обручальные кольца.

Родители Леси Никитюк отметили рубиновую свадьбу
Родители Леси Никитюк отметили рубиновую свадьбу
instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, Леся показала, как отпраздновала рубиновую свадьбу родителей. На свежих кадрах знаменитость позировала в полосатом топе и черных лосинах с огромным бокалом белого вина.

«Великий бокал  підіймаю за батьків)❤️ Сьогодні вони святкують річницю весілля! 40 років разом, у горі і радості у бідності і не дуже багатстві😂 Мама Кет і Ів-Сент-Іван щоб ви мені були здорові😘
Є у вас невістка,
Приведу вам зятя
Нехай поцілуються
Іванко і Катя😁», - забавно подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

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Теги: Леся Никитюк, годовщина свадьбы, родители звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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