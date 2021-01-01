Леся Никитюк забавно поздравила родителей с рубиновой свадьбой

Ведущая показала родителей в день их сороковой годовщины свадьбы.

Звезда шоу «Кто сверху?» и «LeМаршрутка», одна из самых популярных украинских телеведущих Леся Никитюк рассказала подписчикам о знаменательном событии. Ее родители отметили сороковую годовщину свадьбы.

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По случаю семейного праздника звезда решила показать фанам новое фото мамы Екатерины и папы Ивана. На снимке виновники торжества демонстрировали на камеру обручальные кольца.

Родители Леси Никитюк отметили рубиновую свадьбу instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, Леся показала, как отпраздновала рубиновую свадьбу родителей. На свежих кадрах знаменитость позировала в полосатом топе и черных лосинах с огромным бокалом белого вина.

«Великий бокал підіймаю за батьків)❤️ Сьогодні вони святкують річницю весілля! 40 років разом, у горі і радості у бідності і не дуже багатстві😂 Мама Кет і Ів-Сент-Іван щоб ви мені були здорові😘

Є у вас невістка,

Приведу вам зятя

Нехай поцілуються

Іванко і Катя😁», - забавно подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

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