Леся Никитюк забавно поздравила родителей с рубиновой свадьбой
Звезда шоу «Кто сверху?» и «LeМаршрутка», одна из самых популярных украинских телеведущих Леся Никитюк рассказала подписчикам о знаменательном событии. Ее родители отметили сороковую годовщину свадьбы.
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По случаю семейного праздника звезда решила показать фанам новое фото мамы Екатерины и папы Ивана. На снимке виновники торжества демонстрировали на камеру обручальные кольца.
Кроме того, Леся показала, как отпраздновала рубиновую свадьбу родителей. На свежих кадрах знаменитость позировала в полосатом топе и черных лосинах с огромным бокалом белого вина.
«Великий бокал підіймаю за батьків)❤️ Сьогодні вони святкують річницю весілля! 40 років разом, у горі і радості у бідності і не дуже багатстві😂 Мама Кет і Ів-Сент-Іван щоб ви мені були здорові😘
Є у вас невістка,
Приведу вам зятя
Нехай поцілуються
Іванко і Катя😁», - забавно подписала фото Никитюк.
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