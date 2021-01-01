Как Анджелина Джоли отметила 46-летие: Подробности празднования

С кем голливудская кинодива отпраздновала день рождения и в каком наряде пришла на вечеринку.

В пятницу, 4 июня, знаменитая американская актриса, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли отметила день рождения. Голливудской звезде исполнилось 46 лет. Роскошного торжества в этот день именинница не планировала, однако без праздничного ужина не обошлось.

Читай также: Племянница Ротару Sonya Kay поделилась редким селфи с мужем-хоккеистом

Папарацци удалось выяснить, где и с кем провела день рождения Джоли. Свое 46-летие кинодива встретила с детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 12-летними Вивьен и Ноксом. Звездное семейство провело вечер в ресторане TAO в Лос-Анджелесе.

Для выхода в свет в свой день рождения Анджелина выбрала яркий наряд. Актрису сфотографировали в желтом платье и бежевых туфлях. Свой образ артистка дополнила черной сумкой от Valentino.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​