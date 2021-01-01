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Как Анджелина Джоли отметила 46-летие: Подробности празднования

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С кем голливудская кинодива отпраздновала день рождения и в каком наряде пришла на вечеринку.
Как Анджелина Джоли отметила 46-летие: Подробности празднования
Как Анджелина Джоли отметила 46-летие: Подробности празднования
Getty images

В пятницу, 4 июня, знаменитая американская актриса, режиссер и общественный деятель Анджелина Джоли отметила день рождения. Голливудской звезде исполнилось 46 лет. Роскошного торжества в этот день именинница не планировала, однако без праздничного ужина не обошлось.

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Папарацци удалось выяснить, где и с кем провела день рождения Джоли. Свое 46-летие кинодива встретила с детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 12-летними Вивьен и Ноксом. Звездное семейство провело вечер в ресторане TAO в Лос-Анджелесе.

Для выхода в свет в свой день рождения Анджелина выбрала яркий наряд. Актрису сфотографировали в желтом платье и бежевых туфлях. Свой образ артистка дополнила черной сумкой от Valentino.

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Теги: Анджелина Джоли, день рождения
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Источник: ivonа bigmir)net

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