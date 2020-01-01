Певица Sonya Kay сыграла свадьбу с Олегом Петровым в начале лета 2020 года.

Племянница знаменитой украинской артистки Софии Ротару, певица Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич, поделилась с поклонниками романтической фотографией со своим мужем, вратарем национальной сборной Украины по хоккею Олегом Петровым.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя исполнительница разместила селфи, сделанное еще осенью. На снимке Олег и Соня игриво позируют на камеру. Спортсмен одет в синюю кофту и черную футболку. А Соня выбрала для прогулки с любимым темно-коричневую куртку. Звезда трогательно приобняла супруга за плечи.

“Как же важно найти в этом мире свою вторую половинку! ❤️“, - подписала фото Sonya Kay.

Племянница Ротару Sonya Kay поделилась редким селфи с мужем-хоккеистом instagram.com/sonyakayofficial

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