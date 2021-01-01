День рождения Анджелины Джоли: ТОП-20 лучших образов актрисы
Сегодня свой 46-й День рождения празднует известная голливудская актриса Анджелина Джоли.
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Будущая кинозвезда дебютировала в кино в 1982 году в фильме “В поисках выхода“, где снимались ее родители. Всемирную известность актриса приобрела после главной роли в фильмах “Лара Крофт: Расхитительница гробниц“ и “Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни“.
На сегодняшний день артистка появилась в более чем сорока кинолентах. Также она пробовала себя в роли сценариста и режиссера. А в 2001 году Анджелина стала послом доброй воли ООН.
Джоли является обладательницей премии “Оскар“, трех премий “Золотой глобус“ и двух “Премий Гильдии киноактеров США“.
В честь дня рождения именитой актрисы редакция Ivona подготовила подборку 20 самых лучших ее образов.
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