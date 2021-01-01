Солистка Go_A прокомментировала слухи о романе с победителем Евровидения

Катерина Павленко из Go_A впервые прокомментировала слухи о романе Дамиано из Måneskin – итальянского коллектива, выигравшего конкурс.

Солистка Go_A instagram.com/go_a_band

Читай также: 71-летний Поплавский объявил о завершении карьеры

В недавнем интервью солистка Go_A Катерина Павленко призналась, что на «Евровидении» у нее появилась большая фан-база, которая практически «поженила» ее с Дамиано.

«Евровидение – это не только три дня. Это целый год. И там есть целая тусовка еврофанов, которые нас очень полюбили, и меня там почти поженили с вокалистом итальянской группы», – сказала Павленко.

Катерина уверила, что у них нет романтической связи с победителем Евровидения, однако она отметила свое сходство с Дамиано.

«Евровидение – это не только три дня. Это целый год. И там есть целая тусовка еврофанов, которые нас очень полюбили, и меня там почти поженили с вокалистом итальянской группы», – сказала Павленко.

Во время проведения конкурса в Роттердаме между Go_A и Måneskin завязалась дружба. Итальянская группа ходила в гримерку к Go_A с просьбой научить их петь Shum. Более того, итальянцы подарили украинской группе CD со своим альбомом с автографами.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.