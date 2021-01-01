Солистка Go_A прокомментировала слухи о романе с победителем Евровидения
Читай также: 71-летний Поплавский объявил о завершении карьеры
В недавнем интервью солистка Go_A Катерина Павленко призналась, что на «Евровидении» у нее появилась большая фан-база, которая практически «поженила» ее с Дамиано.
«Евровидение – это не только три дня. Это целый год. И там есть целая тусовка еврофанов, которые нас очень полюбили, и меня там почти поженили с вокалистом итальянской группы», – сказала Павленко.
Катерина уверила, что у них нет романтической связи с победителем Евровидения, однако она отметила свое сходство с Дамиано.
«Евровидение – это не только три дня. Это целый год. И там есть целая тусовка еврофанов, которые нас очень полюбили, и меня там почти поженили с вокалистом итальянской группы», – сказала Павленко.
Во время проведения конкурса в Роттердаме между Go_A и Måneskin завязалась дружба. Итальянская группа ходила в гримерку к Go_A с просьбой научить их петь Shum. Более того, итальянцы подарили украинской группе CD со своим альбомом с автографами.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз
- Знаменитости, которые сделали пластические операции
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.