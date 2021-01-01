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Солистка Go_A прокомментировала слухи о романе с победителем Евровидения

Катерина Павленко из Go_A впервые прокомментировала слухи о романе Дамиано из Måneskin – итальянского коллектива, выигравшего конкурс.

Солистка Go_A
Солистка Go_A
instagram.com/go_a_band

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В недавнем интервью солистка Go_A Катерина Павленко призналась, что на «Евровидении» у нее появилась большая фан-база, которая практически «поженила» ее с Дамиано.

«Евровидение – это не только три дня. Это целый год. И там есть целая тусовка еврофанов, которые нас очень полюбили, и меня там почти поженили с вокалистом итальянской группы», – сказала Павленко.

Катерина уверила, что у них нет романтической связи с победителем Евровидения, однако она отметила свое сходство с Дамиано.

«Евровидение – это не только три дня. Это целый год. И там есть целая тусовка еврофанов, которые нас очень полюбили, и меня там почти поженили с вокалистом итальянской группы», – сказала Павленко.

Во время проведения конкурса в Роттердаме между Go_A и Måneskin завязалась дружба. Итальянская группа ходила в гримерку к Go_A с просьбой научить их петь Shum. Более того, итальянцы подарили украинской группе CD со своим альбомом с автографами.

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Теги: Екатерина Павленко, группа Go_A, новости, Евровидение, победители Евровидения
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Источник: ivonа bigmir)net

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