71-летний Поплавский объявил о завершении карьеры

Украинский певец Михаил Поплавский признался, что собирается уйти в отставку с поста ректора и завершить карьеру певца.

Михаил Поплавский instagram.com/poplavskiy_michail

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В недавнем интервью «Світському життю» 71-летний Михаил Поплавский откровенно рассказал о своих намерениях. По словам знаменитости, он планирует уйти в отставку с поста ректора Киевского университета культуры и искусств, и передать полномочия молодому руководителю. Также артист отметил, что завершает музыкальную карьеру, поскольку уверен в том, что всему должен быть предел.

«Я хочу передать полномочия молодому ректору и быть председателем наблюдательного совета, помогать. У меня моторчик в одном месте не останавливается. Под лежачий камень коньяк не течет, надо двигаться. Но артист должен вовремя уйти со сцены – под аплодисменты, а не чтобы его выносили ногами вперед. Всегда должен быть предел и чувство меры».

Напомним, что на должности ректора Михаил Поплавский был с 1993 года по 2015 год. По состоянию на 2021-й он президент вуза.

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