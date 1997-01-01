71-летний Поплавский объявил о завершении карьеры
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В недавнем интервью «Світському життю» 71-летний Михаил Поплавский откровенно рассказал о своих намерениях. По словам знаменитости, он планирует уйти в отставку с поста ректора Киевского университета культуры и искусств, и передать полномочия молодому руководителю. Также артист отметил, что завершает музыкальную карьеру, поскольку уверен в том, что всему должен быть предел.
«Я хочу передать полномочия молодому ректору и быть председателем наблюдательного совета, помогать. У меня моторчик в одном месте не останавливается. Под лежачий камень коньяк не течет, надо двигаться. Но артист должен вовремя уйти со сцены – под аплодисменты, а не чтобы его выносили ногами вперед. Всегда должен быть предел и чувство меры».
Напомним, что на должности ректора Михаил Поплавский был с 1993 года по 2015 год. По состоянию на 2021-й он президент вуза.
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