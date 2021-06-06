Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

И вашим, и нашим: дочку назвали в честь королевы и матери принца Гарри.

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У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Радостное событие произошло еще в пятницу, 4 июня, однако об этом стало известно только сегодня. О пополнении в семье герцогов сообщила ВВС.

Второй ребенок принца Гарри родился в больнице Санта-Барбары в штате Калифорния. Известно, что мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Также уже известно имя, которое герцоги Сасекские дали новорожденной (малышку назвали в честь королевы, и в честь покойной матери принца Гарри). Полное имя дочери Маркл звучит так: Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор. Отметим, что Лилибет – это домашнее прозвище королевы Елизаветы II. Лилибет Диана стала 11 правнучкой королевы.

Это второй ребенок пары, принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двухлетнего сына Арчи.

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