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Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Комментариев: 6
И вашим, и нашим: дочку назвали в честь королевы и матери принца Гарри.
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
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У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Радостное событие произошло еще в пятницу, 4 июня, однако об этом стало известно только сегодня. О пополнении в семье герцогов сообщила ВВС.

Второй ребенок принца Гарри родился в больнице Санта-Барбары в штате Калифорния. Известно, что мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Также уже известно имя, которое герцоги Сасекские дали новорожденной (малышку назвали в честь королевы, и в честь покойной матери принца Гарри). Полное имя дочери Маркл звучит так: Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор. Отметим, что Лилибет – это домашнее прозвище королевы Елизаветы II. Лилибет Диана стала 11 правнучкой королевы.

Это второй ребенок пары, принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двухлетнего сына Арчи.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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Антибес    07.06.2021, 05:47
Оценка:  -20
Антибес
Это наверняка очередной ребёнок Никиты Джигурды...
Рома Крым  (аноним)  07.06.2021, 04:49
Оценка:  0
Рома Крым
Опять пустые пляжи и опять нам сосать целый год болт!!!!!!
Антибес  (аноним)  07.06.2021, 01:01
Оценка:  0
Антибес
Я тоже скоро буду рожать в Саратове!
русский  (аноним)  06.06.2021, 21:55
Оценка:  0
русский
Гы-гы-гы, бля! Что с твоей дыркой в сраке, 21:08?
русский  (аноним)  06.06.2021, 21:08
Оценка:  0
русский
Меня нашли в замызганной расейской деревне агенты МI6 и отымели в немытое анальное отверстие.Приношу извинения королевской чете. Был неправ.
русский  (аноним)  06.06.2021, 20:17
Оценка:  0
русский
Ебучие пидapасы, им что - только пихарики поделать - и весь мир в восторге! Мне, к примеру, насрать на рождённое кунькой Меган, интересно одно - она белая или чёрная?
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