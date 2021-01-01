Знаменитости, которые сделали пластические операции

О пластических операциях принято говорить в негативном ключе, чаще всего знаменитости скрывают любые изменения в своей внешности.

Дженнифер Энистон и Белла Хадид gettyimages.com

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Предлагаем ознакомиться со звездами, которым пластика существенно помогла в карьере.

Белла Хадид

Белла Хадид прибегла к услугам пластического хирурга, который изменил ее внешность до неузнаваемости. Знаменитость исправила «некрасивый», по ее мнению, нос, сделала блефаропластику, скульптурирование овала лица и увеличила себе губы. Такие изменения явно пошли на пользу Белле, поскольку сейчас она является одной из самых востребованных и знаменитых моделей.

Меган Фокс

Американская актриса Меган Фокс до пластических операций была симпатичной девушкой, однако пластика сделала из нее настоящую красавицу. Знаменитость сделала ринопластику, добавила объем губам и увеличила грудь. Перечисленные манипуляции сделали ее секс-символом Голливуда.

Блейк Лайвли

Американская актриса Блейк Лайвли тоже прибегла к услугам пластического хирурга, однако изменения в ее внешности едва заметны. Знаменитость решилась на ринопластику и не прогадала, ведь после операции ее нос стал тоньше и изящнее. Также многие подозревают, что артистка сделала блефаропластику, поскольку ее взгляд стал более открытым.

Дженнифер Энистон

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что исправила носовую перегородку исключительно по медицинским показаниям, однако опытные хирурги утверждают, что нос звезды стал гораздо аккуратнее.

Скарлетт Йоханссон

Американская актриса уверяла, что никогда не станет делать пластические операции. Однако со временем звезда сделала ринопластику и увеличила грудь. Такие изменения помогли ей стать настоящей голливудской звездой.

Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес поражает своим моложавым внешним видом и спортивной фигурой. Несмотря на то, что звезда не подтверждает пластические операции, опытные хирурги уверены, что Лопес сделала ринопластику и увеличила груди и ягодицы.

Автор: Дарья Котляр

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