Оля Полякова решила выяснить, как ее творчество влияет на мозг

Украинская певица Оля Полякова придумала, как выпустить клип, который понравится абсолютно всем.

Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова рассказала, что в рамках работы над новым клипом будет проводить нейромаркетинговое исследование для того, чтобы узнать, как люди реагируют на видео и какие процессы происходят в их мозгу во время просмотра.

На своей странице в Инстаграм в разделе stories Полякова рассказала о некоторых деталях клипа. В качестве «подопытной» предстала Ирина, на голову которой надели специальное устройство. Рядом с девушкой расположились компьютеры, с помощью которых можно будет выяснить, насколько человеку нравится или не нравится конкретная песня.

Знаменитость уверена, что люди хотят казаться лучше, чем есть на самом деле, поэтому скрывают свои истинные музыкальные предпочтения, называя джаз и оперу вместо хита «Шлепки». Именно по этой причине Полякова решила провести исследование и собрать данные для того, чтобы выпустить клип, который гарантировано понравится публике.

Теперь поклонники с нетерпением ждут новый клип Оли Поляковой, ведь он наверняка им понравится.

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