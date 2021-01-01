Настя Каменских призналась, какие у нее отношения с сыном Потапа

Украинская певица Настя Каменских призналась, какие у нее сложились отношения с сыном Потапа Андреем.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

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В недавнем интервью Настя Каменских откровенно ответила на популярный вопрос об отношениях с Андреем – сыном Потапа от первого брака с Ириной Горовой. По словам знаменитости, Андрей часто бывает у них в гостях и остается с ночевкой. Также артистка отметила его сходство с Потапом.

«Он творческий мальчик. Очень похож на Лешу», – поделилась певица.

Настя Каменских отметила, что Потап прекрасный отец, который много времени проводит с сыном. И Насте удалось найти общий язык с Андреем, поэтому они прекрасно ладят.

«Я считаю, это так круто. Мы живем в современном цивилизованном мире. Конечно же, у нас прекрасные отношения. Леша уделяет сыну очень много внимания, и это очень важно. Все мальчики очень близки к мамам, но повторяют они потом за папой – потому что они мужчины. Самое классное, что мой Леша – это очень хороший пример для подражания как мужчина», – сказала артистка.

Также Каменских ответила на вопрос, общается ли она с экс-супругой Потапа Ириной Горовой.

«У нас нет никаких отношений», – рассказала Настя.

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