ТОП-5 знаменитостей с психическими расстройствами

Даже богатые и знаменитые люди не застрахованы от проблем со здоровьем: иногда известность становится причиной тяжелых психических расстройств.

Крисси Тейген и Кендалл Дженнер gettyimages.com

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Предлагаем ознакомиться со звездами, которые страдают от психических заболеваний.

Кендалл Дженнер

Американская супермодель Кендалл Дженнер призналась, что беспокоится по поводу и без повода. По словам знаменитости, она может проснуться посреди ночи в приступе паники. Свою особенность Кендалл объясняет тем, что в мире очень мало любви и сложно оставаться позитивным, когда люди говорят друг другу столько гадостей.

Адель

Британская певица Адель столкнулась с депрессивным состоянием в раннем возрасте: у артистки умер дедушка, когда ей было 10 лет. Затем депрессия вернулась к знаменитости после рождения сына, тогда ей казалось, что она «неадекватная мамаша», которая все делает не так. Обрести душевное равновесие у Адель получилось спустя год.

Крисси Тейген

Американская модель Крисси Тейген тоже знакома с послеродовой депрессией. В интервью журналу Glamour Крисси рассказала, что «втягивала голову в плечи и старалась казаться незаметной». Знаменитость призналась, что несколько дней могла лежать на диване и плакать. Выйти из этого состояния Тейген помогли антидепрессанты, поддержка близких и поход к семейному доктору.

Майли Сайрус

Американская певица Майли Сайрус столкнулась с депрессией из-за проблемной кожи. Знаменитость закрывалась в комнате и отцу приходилось вышибать дверь. Разговоры с близкими ей не помогали, поэтому Сайрус начала принимать таблетки. По словам певицы, наихудшее – это притворяться счастливым.

Кара Делевинь

Британская модель и актриса Кара Делевинь неоднократно признавалась, что в подростковом возрасте задумывалась о самоубийстве. В своем романе Mirror Mirror знаменитость рассказала о трудностях взросления.

«У меня была депрессия, иногда я чувствовала, что не хочу жить дальше. Из-за своих мыслей я ощущала себя виноватой и не могла никому рассказать, как мне плохо».

Модель уверяет, что сейчас чувствует себя намного лучше и своим примером хочет показать подросткам, что они могут достичь желаемого успеха.

Автор: Дарья Котляр

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