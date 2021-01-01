Возле особняка Меган Маркл и принца Гарри нашли человеческие останки
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По данным СМИ, человеческие останки нашли рабочие во время ландшафтных работ, всего в нескольких метрах от роскошного особняка герцогов Сассекских, который они приобрели год назад за 14,7 млн долларов.
«Работа на объекте была сразу же остановлена, и на место вызвали полицейских. Для такого места, как Монтесито, это настоящее происшествие», — сказал инсайдер.
Как оказалось, обнаруженным человеческим костям уже несколько тысяч лет. Антропологи установили, что они принадлежат коренным американцам -
представителям племени чумаши, которые обитали в этом районе 11 тысяч лет назад.
Власти отметили, что недвижимость, на которой нашли останки, не имеет никакого отношения к Меган Маркл и принцу Гарри.
Напомним, что район в котором живут герцоги, очень престижный – их соседями являются знаменитые личности, такие как Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.
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