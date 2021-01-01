Какие пластические операции делала Ким Кардашьян: анализ эксперта

Эксперты выяснили, какие пластические операции делала американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян gettyimages.com

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В программе «Ранок з Україною» пластический хирург и фотограф выяснили, какой тюнинг позволяет себе Ким Кардашьян. Стоит отметить, что сама звезда неоднократно заявляла, что красота ее лица и фигуры – от природы. Эксперты постарались выяснить правда ли это.

Звездный фотограф Убик Литвин отметил, что Ким любит пользоваться фотошопом.

«Я думаю, Ким – адепт фотошопа! Она очень его любит, постоянно обрабатывает свои фотографии. Она любит замыливать кожу, делать фотопластику – это когда немного уменьшаются или увеличиваются талия и бедра».

Эксперт с уверенностью заявил, что Кардашьян прибегла к услугам пластического хирурга, сделав пластику груди и липофилинг ягодиц.

«Ее пятая точка – это продукт работы хорошего пластического хирурга. Она не вставляла имплантаты – все это сделано с помощью процедуры липофилинга, то есть когда свой собственный жир вводится в определенную зону, – прокомментировал пластический хирург Андрей Якобчук. – Более того, звезда сделала пластику груди. А что касается изящной талии – это скорее всего фотошоп».

Также пластический хирург отметил, что Ким проводила манипуляции со своим лицом.

«Только посмотрите на этот идеальный лоб, отсутствие морщин – здесь 100% присутствует ботулотоксин, который разглаживает морщины. К тому же у нее такая полная щека – нет перехода. Это говорит о том, что были уколы гиалуроновой кислоты или введение того же жира, – рассказывает хирург. – Были инъекции в подбородок, или же вставили имплант нижней челюсти, таким образом подбородок изменился – стал более острым. А вот что касается ринопластики, думаю, ее не было».

Напомним, что число подписчиков Ким Кардашьян в Инстаграм превысило отметку в 225 миллионов.

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