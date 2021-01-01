Продюсер рассекретил, сколько предлагали Астафьевой за интим

Музыкальный продюсер Юрий Никитин рассказал о неприличных предложениях, которые поступали его подопечным.

Юрий Никитин и Даша Астафьева instagram.com

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В недавнем интервью «Гордону» Юрий Никитин рассказал, что его подопечным регулярно поступали интимные предложения. Однако ни компания продюсера, ни артисты, не соглашались на такие предложения. Более того, Юрий Никитин рассекретил сумму, которую готовы были заплатить за интим-услуги с участием звезды Даши Астафьевой. По словам знаменитости, Астафьевой готовы были заплатить 50-100 тысяч долларов.

«Цифры звучали большие – 50–100 тысяч», – сказал Юрий Никитин.

Также продюсер отметил, что некоторые коллективы создаются как раз для таких целей.

«Я очень серьезно смотрю на человеческий фактор и смотрю на мотивацию человека. Очень многие девушки приходят в коллектив удачно выйти замуж. Потому что женский коллектив и просто артист – это сцена, это витрина. Ты попадаешь в самую сердцевину самых богатых и интеллигентных людей. Люди, у которых есть большие деньги, – они во многом ценители красоты. Они очень галантные и интеллигентные люди», – рассказал Юрий Никитин.

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