Наталья Могилевская побреется налысо, если не похудеет

Украинская певица Наталья Могилевская заключила пари с фитнес-тренером Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 кг.

Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская призналась, что за время карантина поправилась и теперь планирует избавиться от лишних 10 килограммов. Об этом знаменитость заявила в эфире программы «Ранок з Україною» на телеканале «Украина».

«Такую проблему сейчас имеет едва ли не каждый человек, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить к этому тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю – мне будет очень стыдно», – сказала певица.

Профессиональный тренер Анита Луценко вызвалась помочь артистке достичь своей цели. Более того, фитнес-тренер и Наталья Могилевская заключили пари, согласно которому певице необходимо похудеть на 4 кг. В случае невыполнения условия, ей придется побриться налысо.

«4 кг до 26 числа! Следим за Наташей! В случае провала – Наташа бреется налысо. Как думаете, справится?» – написала Анита на своей странице в Инстаграм.

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