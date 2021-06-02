Сколько зарабатывали актеры «Друзей» за одну серию: Названа сумма
СМИ рассекретили, сколько платили исполнителям главных ролей в знаменитом ситкоме «Друзья». Так, по данным издания Ceoworld, в первом сезоне сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер за каждую серию получали по 22 500 долларов. Во втором сезоне зарплата артистов были неравномерной: они получали от 20 000 до 40 000 долларов за эпизод.
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В третьем сезоне все актеры договорились о том, чтобы получать одинаковую зарплату как команда. Заработок за одну серию составлял 75 000 долларов. В четвертом сезоне Энистон, Кокс, Кудроу, Перри, Леблану и Швиммеру платили на 10 тысяч больше.
В пятом сезоне зарплата звезд «Друзей» достигла 100 000 долларов за эпизод, а в шестом сезоне выросла еще на 25 тысяч. В седьмом и восьмом сезоне каждый из шести актеров получал уже по 750 000 долларов за серию.
А в девятом и финальном десятом сезоне каждый из актерского состава заработал по миллиону долларов за эпизод. Это самый высокий показатель для актеров ситкома в то время.
Кроме того, СМИ подсчитали состояние звезд «Друзей» на 2021 год.
- Дженнифер Энистон: 300 миллионов долларов
- Кортни Кокс: 150 миллионов долларов
- Мэтью Перри: 120 миллионов долларов
- Лиза Кудроу: 90 миллионов долларов
- Дэвид Швиммер: 85 миллионов долларов
- Мэтт ЛеБлан: 80 миллионов долларов
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