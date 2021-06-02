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Сколько зарабатывали актеры «Друзей» за одну серию: Названа сумма

Комментариев: 2
Узнайте, какие гонорары получали Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.
Сколько заработали актеры «Друзей» за съемки в сериале: Названа сумма
Сколько заработали актеры «Друзей» за съемки в сериале: Названа сумма
Getty images

СМИ рассекретили, сколько платили исполнителям главных ролей в знаменитом ситкоме «Друзья». Так, по данным издания Ceoworld, в первом сезоне сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер за каждую серию получали по 22 500 долларов. Во втором сезоне зарплата артистов были неравномерной: они получали от 20 000 до 40 000 долларов за эпизод.

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В третьем сезоне все актеры договорились о том, чтобы получать одинаковую зарплату как команда. Заработок за одну серию составлял 75 000 долларов. В четвертом сезоне Энистон, Кокс, Кудроу, Перри, Леблану и Швиммеру платили на 10 тысяч больше.

В пятом сезоне зарплата звезд «Друзей» достигла 100 000 долларов за эпизод, а в шестом сезоне выросла еще на 25 тысяч. В седьмом и восьмом сезоне каждый из шести актеров получал уже по 750 000 долларов за серию.

А в девятом и финальном десятом сезоне каждый из актерского состава заработал по миллиону долларов за эпизод. Это самый высокий показатель для актеров ситкома в то время.

Кроме того, СМИ подсчитали состояние звезд «Друзей» на 2021 год.

  1. Дженнифер Энистон: 300 миллионов долларов
  2. Кортни Кокс: 150 миллионов долларов
  3. Мэтью Перри: 120 миллионов долларов
  4. Лиза Кудроу: 90 миллионов долларов
  5. Дэвид Швиммер: 85 миллионов долларов
  6. Мэтт ЛеБлан: 80 миллионов долларов

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Теги: Друзья, гонорары звезд, Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  02.06.2021, 19:05
Оценка:  0
русский
Охуеть, бля... Почему Перри и Энистон не поженятся, они же оба бездетные? Полмиллиарда баксов на двоих, усыновят негритёнка, будет суперсемья!
гость  (аноним)  02.06.2021, 19:01
Оценка:  0
гость
Охуеть, бля! Почему Перри и Энистон не поженятся?
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