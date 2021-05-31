Кейт Уинслет раскрыла подробности брака с миллионером

С 2013 года звезда «Титаника» замужем за Эдвардом Абелем Смитом.

Знаменитая британская актриса Кейт Уинслет редко делиться подробностями личной жизни. Однако, на днях в новом интервью для New York Times звезда «Титаника» решила похвастаться прекрасными отношениями со своим мужем. Супругом артистки является предприниматель Эдвард Абель Смит, который ранее был известен под псевдонимом Нед Рокнролл.

Читай также: В Сети показали, в каком особняке живут родители Кейт Миддлтон

По словам Кейт, ее 43-летний возлюбленный – хороший отец, партнер и просто «супергорячий мужчина». Уинслет называет мужа сверхчеловеком так, как он успевает совмещать бизнес, различные дела по дому и воспитание 7-летнего сына.

«Он супергорячий, сверхчеловеческий, сидящий дома папа. Он заботится о нас, особенно обо мне. Я сказала ему раньше, типа: «Недди, ты не мог бы сделать что-нибудь для меня?». Он просто ответил: «Что угодно». Он совершенно необычный спутник жизни. Мне так повезло. Он особо не планировал встречаться и жениться на женщине, которая находится на виду у публики и, следовательно, часто подвергается осуждению».

Кейт Уинслет и Эдвард Абель Смит Getty images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​