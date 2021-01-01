Елена Кравец призналась, какие отношения у нее с Еленой Зеленской
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В недавнем интервью Елена Кравец призналась, что после того, как Зеленская стала первой леди Украины, они стали общаться реже. Несмотря на то, что времени для живого общего стало меньше, Кравец и Зеленская продолжают следить за тем, что происходит в жизнях друг друга.
«Я понимаю, что она следит за переменами в нашей жизни и лично в моей. Мы не перестали быть близкими людьми. И, как я это называю, мы держим друг друга за руку», – рассказала Елена Кравец в эфире программы «Сніданок з 1+1».
Напомним, что Елену Кравец и Елену Зеленскую связывает не только дружба, но и кумовство. Супруг Кравец крестил дочь Владимира и Елены Зеленских – Александру. А вот сама Кравец является крестной мамой первой леди страны.
«Мы крестили дочку Владимира и Елены. И тут выяснилось, батюшка нас спрашивает: «Все крещеные?». Елена говорит: «Нет». Он говорит: «Как, нет? Давайте и вас покрестим». «Ну давайте. А кто будет крестной? Ленчик, будешь моей крестной?». Я говорю: «Давай». То есть, так было, на месте», – рассказывала ранее Кравец.
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