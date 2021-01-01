Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже 300 тысяч стерлингов

Принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в мошенничестве.

Принц Гарри и Меган Маркл gettyimages.com

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По данным издания Daily Mail, со счетов благотворительного фонда Sussex Royal исчезло 300 тысяч стерлингов, внесенных королевской семьей. Часть из этой суммы ушла на оформление юридических документов для деятельности организации, а остальные деньги были переведены на счет компании Travalyst. Примечательно, что 75% акций этой компании принадлежат принцу Гарри.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, пришлось прибегнуть к помощи специальной комиссии по благотворительности.

Заключение экспертов опубликовало издание Mirror:

«Комиссия завершила свою проверку и пришла к выводу, что деятельность благотворительной организации была законной и надлежащей».

Говорят, что принцу Гарри нет необходимости воровать деньги, поскольку принц Филипп оставил ему внушительное наследство. Точная сумма не афишируется, но предположительно это 30 миллионов фунтов стерлингов.

Принц Гарри и Меган Маркл gettyimages.com

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