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Церемонию вручения премии «Оскар» снова перенесли

Организаторы премии «Оскар» решили отсрочить вручение самой престижной кинонаграды в мире.

«Оскар» снова перенесли
«Оскар» снова перенесли
gettyimages.com

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В пресс-службе академии сообщили, что церемонию награждения лауреатов премии «Оскар» переносят второй год подряд. В 2022 году церемония вручения статуэток состоится 27 марта. Изначально сообщалось, что это случится 27 февраля, однако организаторы предполагают, что это не окончательная дата.

Место проведения шоу останется неизменным – театр Dolby в Лос-Анджелесе. Шорт-лист премии объявят 21 декабря 2021 года, а имена номинантов станут известны 8 февраля 2022 года.

Напомним, что в этом году премию «Оскар» переносили из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что мероприятие состоится 28 февраля, однако «оскары» вручили 25 апреля.

«Оскар» снова перенесли
«Оскар» снова перенесли
gettyimages.com

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Теги: Оскар, церемония вручения, награждение, новости, кинопремия Оскар
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Источник: ivonа bigmir)net

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