Ариана Гранде показала первые фото с тайной свадьбы
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Популярная исполнительница Ариана Гранде на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со своей тайной свадьбы. Трогательные снимки подтвердили информацию инсайдеров о том, что свадьба артистки была довольно скромной. Праздник прошел в гостиной дома звезды в Монтесито, штат Калифорния. Имение было украшено композициями из живых цветов и свечей.
Для знакового события Ариана выбрала силуэтное белое атласное платье Vera Wang с открытой спиной и фату с маленьким милым бантом. Свой образ Гранде дополнила бриллиантовыми серьгами Lorraine Schwartz с жемчугом, которые сочетались с ее помолвочным кольцом.
Любопытно, что некоторые свои татуировки Гранде решила скрыть с помощью макияжа.
На свадьбе присутствовало около 20 человек, включая родителей певицы.
Напомним, что 15 мая Ариана Гранде вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного, риелтора Далтона Гомеса.
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