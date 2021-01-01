Ариана Гранде показала первые фото с тайной свадьбы

Американская певица Ариана Гранде поделилась первыми снимками с торжества.

Ариана Гранде gettyimages.com

Читай также: «Не платила зарплату»: прислуга подала в суд на Ким Кардашьян

Популярная исполнительница Ариана Гранде на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со своей тайной свадьбы. Трогательные снимки подтвердили информацию инсайдеров о том, что свадьба артистки была довольно скромной. Праздник прошел в гостиной дома звезды в Монтесито, штат Калифорния. Имение было украшено композициями из живых цветов и свечей.

Для знакового события Ариана выбрала силуэтное белое атласное платье Vera Wang с открытой спиной и фату с маленьким милым бантом. Свой образ Гранде дополнила бриллиантовыми серьгами Lorraine Schwartz с жемчугом, которые сочетались с ее помолвочным кольцом.

Любопытно, что некоторые свои татуировки Гранде решила скрыть с помощью макияжа.

На свадьбе присутствовало около 20 человек, включая родителей певицы.

Напомним, что 15 мая Ариана Гранде вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного, риелтора Далтона Гомеса.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.