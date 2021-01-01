Анну Тринчер обокрали в поезде: она обвиняет проводников
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Популярная артистка Анна Тринчер на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео, где рассказала, что ее ограбили в закрытом купе. По словам знаменитости, она ехала в поезде в Хмельницкий со своей командой, и ее ограбили. Примечательно, что купе они закрыли на замок изнутри, поэтому возможности зайти внутрь без взлома или ключа не было. Девушка не исключает причастность к ограблению работников «Укрзализныци».
«Мы спали в своем купе, на замке, который открыли с наружной части. Спасибо большое хочу сказать Укрзализныце, которая нанимает таких классных сотрудников проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, и те воруют деньги», – сказала артистка.
Также Анна Тринчер отметила, что камер в поезде нет, поэтому узнать, кто совершил ограбление им не удалось.
«Еще раз спасибо «Укрзализныци», что обеспечивает безопасность каждому пассажиру. В вагонах нет камер. С таким же успехом можно убить человека, и никто не догадается, кто это сделал, потому что нет камеры и никто не несет ответственности», — добавила Анна.
По итогу, у Анны Тринчер украли 7 тысяч гривен и две банковские карточки.
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