Анну Тринчер обокрали в поезде: она обвиняет проводников

Украинская актриса и певица Анна Тринчер поделилась неприятным инцидентом, который произошел в поезде.

Анна Тринчер instagram.com/annatrincher_official

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Популярная артистка Анна Тринчер на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео, где рассказала, что ее ограбили в закрытом купе. По словам знаменитости, она ехала в поезде в Хмельницкий со своей командой, и ее ограбили. Примечательно, что купе они закрыли на замок изнутри, поэтому возможности зайти внутрь без взлома или ключа не было. Девушка не исключает причастность к ограблению работников «Укрзализныци».

Анна Тринчер instagram.com/annatrincher_official

«Мы спали в своем купе, на замке, который открыли с наружной части. Спасибо большое хочу сказать Укрзализныце, которая нанимает таких классных сотрудников проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, и те воруют деньги», – сказала артистка.

Анна Тринчер instagram.com/annatrincher_official

Также Анна Тринчер отметила, что камер в поезде нет, поэтому узнать, кто совершил ограбление им не удалось.

«Еще раз спасибо «Укрзализныци», что обеспечивает безопасность каждому пассажиру. В вагонах нет камер. С таким же успехом можно убить человека, и никто не догадается, кто это сделал, потому что нет камеры и никто не несет ответственности», — добавила Анна.

Анна Тринчер instagram.com/annatrincher_official

По итогу, у Анны Тринчер украли 7 тысяч гривен и две банковские карточки.

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