Майонез и Coca-Cola: самые странные бьюти-привычки звезд

Знаменитости знают не мало лайфхаков визажистов и стилистов, однако не пренебрегают домашними рецептами.

Сьюки Уотерхаус и Тейлор Свифт gettyimages.com

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Предлагаем узнать, какие секреты красоты есть у голливудских звезд. Предупреждаем, что некоторые из них очень странные.

Сьюки Уотерхаус

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус ополаскивает волосы Coca-Cola. По словам знаменитости, газировка делает ее волосы более объемными.

«Мне не нравятся мои волосы сразу после мытья, они тонкие и гладкие, но Coca-Cola делает их более взъерошенными, как будто я только что вернулась с пляжа».

Дженнифер Лопес

Американская актриса Дженнифер Лопес следит за своим питанием, ежедневно занимается спортом, чтобы поддерживать свою роскошную фигуру в тонусе. Однако держать себя в форме звезде помогает грейпфрутовое масло, которое она нюхает, чтобы укротить аппетит.

Кэтрин Зета-Джонс

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс восхищает своими блестящими локонами. Однако секрет ее роскошных волос кроется в специальном кондиционере. После мытья головы знаменитость наносит на волосы смесь из пива и меда.

«После этого я пахну как бочка пива, но это очень хорошо для волос».

Анджелина Джоли

Американская актриса Анджелина Джоли призналась, что уже давно не пользуется сухим шампунем. Знаменитость использует детскую присыпку для того, чтобы освежить прическу и придать волосам объем.

Холли Берри

Американская актриса Холли Берри в 54 года выглядит потрясающе. По словам знаменитости, избежать появления целлюлита ей помогает молотый кофе, который она добавляет в гель для душа.

Зои Салдана

Американская актриса Зои Салдана может похвастаться своими длинными ухоженными волосами. Сложно поверить, но звезда делает маски из майонеза, которые питают локоны и придают блеск.

Гвинет Пэлтроу

Американская актриса Гвинет Пэлтроу восхищает своей белоснежной улыбкой. Актриса использует юрведическая практику – взять в рот чайную ложку масла и подержать во рту в течение 10-20 минут на голодный желудок. Это улучшает здоровье полости рта.

Леди Гага

Американская певица Леди Гага использует обычный скотч для проведения ежедневного лифтинга. Однако специалисты не рекомендуют повторять странную процедуру артистки, поскольку скотч может травмировать кожу.

Сандра Буллок

Американская актриса Сандра Буллок использует мазь от геморроя для устранения отечности век. По словам знаменитости, данный аптечный препарат снимает воспаление и усталость.

Тейлор Свифт

Однажды американская исполнительница Тейлор Свифт забыла взять в поездку косметичку, и воспользовалась маркером в качестве подводки. Результат настолько понравился звезде, что, когда косметики нет под рукой, она всегда рисует стрелки фломастером.

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