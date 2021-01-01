Узнайте о главных принципах демакияжа.

Подберите подходящее средство

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Правильный демакияж начинается с подбора средств, с помощью которых вы будете удалять загрязнения и ухаживать за кожей. В этом процессе руководствоваться нужно тем, какой у вас тип кожи. Если она склонна к жирности, это значит, что продукты, содержащие различные масла, ей не подойдут. Если же кожа, наоборот, сухая, не следует покупать косметику, в составе которой присутствует спирт: он еще сильнее высушит кожу, и тогда придется приложить вдвое больше усилий к тому, чтобы ее восстановить.

И нужно учитывать то, что на разных участках лица кожа разная по своей чувствительности и восприимчивости. Всем известно, что вокруг глаз кожа особенно нежная, поэтому для нее лучше бы иметь отдельный продукт, смывающий макияж. Он должен эффективно удалять следы косметики и обеспечивать коже бережный уход.

Как правильно снимать макияж, чтобы не навредить коже Pinterest

Не спешите

Девушки обычно если и не пропускают процедуру снятия макияжа, то стараются закончить с задачей как можно быстрее. Но демакияжу все же нужно уделить некоторое время. Редкое средство для снятия макияжа с глаз стирает остатки мейкапа мгновенно. Это вовсе не значит, что большая часть косметики для демакияжа имеет низкое качество. Просто представьте себе: разве можно одним движением смыть в несколько этапов нанесенные тени, нарисованные поверх них стрелки, а затем еще и два-три слоя туши для ресниц? Вряд ли. Нужно немного терпения: примерно за минуту косметика смягчится, растворится, и стереть ее с кожи будет гораздо проще.

Как правильно снимать макияж, чтобы не навредить коже Pinterest

Не делайте резких движений

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Нет сил ждать, пока тушь «размокнет» под влажным ватным диском, поэтому многие начинают ожесточенно тереть глаза, думая, что таким образом у них получится смыть тени, подводку и тушь быстрее и лучше. Но делать это нельзя. В спешке можно и повредить нежную кожу в области глаз, и сломать кончики хрупких ресниц. Несмотря на то, что на лбу, щеках, подбородке и других местах на лице кожа уже не обладает такой чувствительностью, обращаться с ней тоже нужно мягко, с заботой. Не нужно тереть ее, растягивать и сминать.

Как правильно снимать макияж, чтобы не навредить коже Pinterest

Соблюдайте порядок

При снятии макияжа лучше придерживаться определенной последовательности действий. В первую очередь косметику нужно смывать в губ – это актуально в том случае, если вы жить не можете без помад и блесков. Следом удаляйте косметику с глаз, а в последнюю очередь – с кожи лица. Так как тени, тушь, подводка могут сильно размазаться, лицо вне указанных зон следует обрабатывать в самом конце.

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