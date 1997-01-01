Чего боятся знаменитости: 10 странных фобий звезд

Нетрудно казаться бесстрашным супергероем, когда в кадре на тебя направлен пулемет, и ты находишься на съемочной площадке. Но как обстоят дела вне камер?

Меган Фокс и Дэвид Бекхэм gettyimages.com

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В реальной жизни многие знаменитости подвержены страхам, в которых порой даже стыдно признаться.

Джонни Депп

Американский актер Джонни Депп неоднократно признавался, что боится клоунов.

Хилари Дафф

Американская актриса Хилари Дафф просто помешана на чистоте и панически боится любой грязи.

Мэтт Дэймон

Американский актер Мэтт Дэймон боится змей, несмотря на то, что во время съемок в фильме «Мы купили зоопарк» звезде пришлось работать с рептилиями и земноводными.

Николь Кидман

Австралийско-американская актриса Николь Кидман боится бабочек и мотыльков, не переносит, когда они залетают в жилище и касаются ее кожи.

Кендалл Дженнер

Американская супермодель Кендалл Дженнер борется с трипофобией - отвращением к скоплениям неупорядоченных узоров и маленьких отверстий.

«Я не могу спокойно смотреть на блины, соты, семена лотоса», — заявила Кендалл и добавила, что даже пузырьки в тесте могут вызвать у нее дрожь, зуд и плохое самочувствие.

Дженнифер Энистон

Американская актриса Дженнифер Энистон боится летать на самолетах после того, как во время одного из перелетов ее борт попал в район серьезной метеорологической катастрофы.

Скарлетт Йоханссон

Американская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что до ужаса боится птиц.

Камерон Диас

Американская актриса Камерон Диас боится трогать дверные ручки голыми руками, поэтому, чтобы открыть дверь, она часто использует локти.

Меган Фокс

Американская актриса Меган Фокс призналась, что ненавидит сухую бумагу. Когда звезда читает сценарии, то рядом с собой держит чашку с водой и смачивает в ней пальцы перед тем, как перевернуть страницу.

Дэвид Бекхэм

Английский футболист Дэвид Бекхэм страдает от непреодолимого желания наводить порядок. По словам знаменитости, такое желание возникает не только дома.

«Когда я заселяюсь в гостиничный номер, первое, что я делаю, — прячу листовки и книги в ящик. Все должно быть идеально», — заявил футболист.

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