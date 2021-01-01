Жена Монатика показала территорию их особняка

Супруга украинского исполнителя Дмитрия Монатика случайно показала их «семейное гнездышко».

Дмитрий Монатик со своей женой instagram.com/irinamonatik

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Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала домашние снимки, где запечатлен Дмитрий со своим домашним питомцем. Артист живет в поселке Крюковщина под Киевом, территория его дома находится прямо посреди поля, а со всех сторон идет строительство. Двухэтажный коттедж построен в классическом стиле с гаражом на одну машину.

Дмитрий Монатик instagram.com/irinamonatik

На заднем дворе звездного особняка есть гостевой дом и открытая терраса. На зеленой лужайке есть бассейн, батут и детская площадка с горками и качелями.

Дмитрий Монатик instagram.com/irinamonatik

Стоит отметить, что владения Монатиков выглядят довольно скромно, несмотря на то, что гонорар Дмитрия составляет $100 000 в новогоднюю ночь. Стоимость земли и дома оценивается в $75 000-100 000. По данным инсайдеров, два участка земли площадью 12 соток, артист купил еще 5 лет назад.

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