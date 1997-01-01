Звезды, которые публично признались, что живут с ВИЧ

Уже давно прошло то время, когда ВИЧ заражались люди из социально неблагополучных групп.

Ирвин «Мэджик» Джонсон и Томас Нойвирт gettyimages.com

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Мы хотим рассказать об известных людях, которые не постеснялись заявить, что ВИЧ – это не позорный статус. И некоторые из них до сих пор отстаивают свои права и борются за права инфицированных людей.

Фредди Меркьюри

23 ноября вокалист рок-группы Queen признался, что у него ВИЧ. На следующий день Фредди Меркьюри умер.

Однако его речь стала почти манифестом:

«Я говорю о своем СПИДе, чтобы защитить покой моих близких. Пресса должна не муссировать слухи, а сконцентрировать свое внимание на помощи жертвам. Нужно предупредить более широкое распространение болезни, а не травить людей, часто совсем неповинных в том, что они заразились».

Фредди Меркьюри gettyimages.com

Ирвин «Мэджик» Джонсон

Ирвин Джонсон считается одним из лучших баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за всю ее историю. В 1991 году Джонсон узнал, что у него ВИЧ. По словам знаменитости, дорога из клиники домой была самым страшным моментом в его жизни, поскольку дома его ждала беременная жена.

Благодаря поддержке жены Ирвин начал проходить антиретровирусную терапию. Более того, он еще несколько раз возвращался в спорт, уверяя остальных в том, что люди, живущие с ВИЧ, могут быть спортсменами.

«Человек, живущий с ВИЧ, может быть спортсменом. Играть в баскетбол - это не значит заражать всех».

В 2002 году информация о том, что вирус в его крови снизился до неопределимого облетела все СМИ.

«Волшебник» Джонсон победил СПИД!», - писали в изданиях.

Сейчас же Ирвин Джонсон активно защищает права ВИЧ-позитивных людей, участвует в благотворительности и уделяет огромное внимание просветительской деятельности.

Ирвин «Мэджик» Джонсон gettyimages.com

Крис Смит

Экс-министр культуры Великобритании Крис Смит узнал о том, что инфицирован в 1987 году, однако открыто заявил об этом только в 2005 году.

«Меня подтолкнуло к этому решению открытое заявление экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, - рассказывал Смит британским СМИ. - Он честно сообщил миру о том, что его старший сын умер от СПИДа. Пример Манделы, его призыв бороться с предрассудками всего мира, которые очень сильны в отношении людей с ВИЧ, - все это придало сил и мне», - признался Крис Смит.

Стоит отметить, что благодаря вовремя назначенной терапии Крис Смит остается в форме до сих пор.

Крис Смит gettyimages.com

Чарли Шин

Известный актер Чарли Шин в Голливуде славился своей любвеобильностью. О своем ВИЧ-статусе знаменитость решился рассказать в прямом эфире шоу только из-за того, что ему угрожали распространением этой информации.

«Мое признание избавит меня от «доброжелателей», которые шантажировали меня ВИЧ-статусом», - заявил он.

Чарли Шин gettyimages.com

Томас Нойвирт

Победитель «Евровидения 2014» Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, признался в своем ВИЧ-статусе в мае 2014-го года.

Знаменитость рассказал, что много лет знал о своем диагнозе, а признаться в болезни ему пришлось из-за того, что близкое окружение шантажировало его этим.

«Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь», – подчеркнул Томас.

После обнаружения диагноза Нойвирт прошел курс лечения, и благодаря этому сейчас здоров и полон сил.

Томас Нойвирт gettyimages.com

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