Владимир Зеленский посетил концерт Ирины Билык

Президент Украины Владимир Зеленский посетил юбилейный концерт украинской певицы Ирины Билык.

Владимир Зеленский и Ирина Билык instagram.com

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В этом году Ирина Билык празднует 30 лет своей творческой деятельности. Украинский лидер решил лично поздравить артистку, и вручил ей огромный букет цветов во время исполнения песни «Ты мой».

«Ты наша любовь», – сказал Зеленский певице.

На своей странице в Инстаграм Ирина Билык опубликовала снимки с концерта, которые сопроводила теплыми словами благодарности Владимиру Александровичу.

«Я просто очарована светлым сияющим и добрым взглядом Президента! Надеюсь, что моя музыка даст ему и его команде новых сил для продуктивной работы на благо Украины! Спасибо Всем Вам!», — отметила певица.

Поклонники и коллеги Ирины Билык не скрыли свой восторг от поступка Президента, отметив, что это было очень трогательно.

«Моя мечта тоже когда-то осуществится, я тоже попаду к вам на концерт!» «Ирина, вы звезда навсегда!» «Перед вами даже Призидент не устоял, наша королева!» «Это было очень трогательно! Ирочка, ты наша муза на всю жизнь!»

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