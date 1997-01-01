Настя Каменских и Потап: как начался служебный роман яркой пары

Настя Каменских и Потап поделились чувственными кадрами в честь второй годовщины свадьбы.

Потап и Настя Каменских instagram.com/kamenskux

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Предлагаем вспомнить, как зарождались чувства между самыми яркими артистами украинского шоу-бизнеса.

Несмотря на то, что поклонники долгое время догадывались, что между Потапом и Настей Каменских не просто дружба, артисты не спешили распространяться на этот счет. О своем романе звезды рассказали в день свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года.

Любовная история Потапа и Насти Каменских началась в далеком 2006 году, когда молодой артист искал себе партнершу для дуэта. Выбор остановился на 18-летней Насте, которая поразила его своим голосом. Однако теплых чувств между артистами не возникло, наоборот, они громко ругались за кулисами, как кошка с собакой.

«И в студиях по несколько месяцев не могли записывать песни, потому что просто не находили общего языка! Приходила Настя, устраивала истерику, я на нее кричал, выгонял из студии, потом переписывал по миллиону раз. Я не знаю, как не распался дуэт. Чудом он сохранился, потому что эмоционально, конечно, все время было нагружено», – рассказал Потап.

Более того, у Потапа была законная супруга – бизнесвумен Ирина Горовая. А в 2016 году Потап и Ирина шокировали неожиданной новостью о том, что они расстались и уже несколько лет не живут вместе.

«Когда раночка открыта, какая бы она ни была большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, правда, они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории. Все, мы успокоились и начали дружить», – комментировала Ирина Горовая.

Еще через год Потап и Настя Каменских поразили фанатов новостью о том, что дуэт распадается, и Настя начинает сольную карьеру. Однако поклонники и СМИ продолжили искать доказательства их романа. И вскоре артистов поймали на совместном отдыхе у моря, но пара хранила молчание и никак не комментировала эти снимки.

Настя отвечала на вопросы о личной жизни кратко – любимый человек у нее есть, и она счастлива. А вот Потап на острые вопросы журналистки отвечал неоднозначно:

«Когда я захочу поделиться с вами своей личной жизнью, я обязательно приду к тебе, Катруся, и скажу: Катя, ты знаешь, я влюблен в такую-то женщину. Я хочу на ней жениться. И я тебе расскажу», – заявлял Алексей.

Слухи о романе знаменитостей подогрели видеоклипы Потапа и Насти. Сперва Каменских спела песню, в которой призналась в чувствах любимому мужчине, а в конце клипа появилась в свадебном платье. А 23 мая 2019 года Потап выложил в Сеть клип, где публично признался в любви Насте Каменских.

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в загородном ресторане под наблюдением усиленной охраны. Поздравить звездную пару пришли две сотни гостей, среди которых были родители и коллеги по шоу-бизнесу.

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