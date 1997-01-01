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«Он моложе меня»: Alyona Alyona рассказала о своем возлюбленном

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своем избраннике.

Alyona Alyona
Alyona Alyona
instagram.com/alyona.alyona.official

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В недавнем интервью «Зірковому шляху» Alyona Alyona намекнула, кем может быть ее бойфренд. По словам знаменитости, со своим любимым она познакомилась на одном из мероприятий.

«Познакомились мы случайно на наших мероприятиях команды лейбла ENKO. У него была со мной фотография, я и не помню, что я с ним фотографировалась. А потом, поскольку он также ведет блогерскую деятельность, мы пригласили его в нашу команду, чтобы генерировать идеи для новых треков. И все, я его там увидела. Только это было в ноябре, а встретились мы на кофе в январе», – говорит Alyona Alyona.

Также артистка не скрывает, что ее возлюбленный публичная личность, однако его имя звезда держит в секрете.

«Можете знать его. В определенных кругах он известен. Я не скажу, что это блогер-миллионник, но он меня намного моложе».

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Теги: Alyona Alyona, отношения, бойфренд, роман, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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