Дмитрий Коляденко признался, будет ли снова жениться на Билык

Экс-возлюбленный Ирины Билык, Дмитрий Коляденко, прокомментировал ее развод.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык instagram.com

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В недавнем интервью Дмитрий Коляденко высказался о разводе Ирины Билык с режиссером Асланом Ахмадовым. По словам знаменитости, они с артисткой находятся в дружеских отношениях, однако воссоединяться с ней он не планирует.

Также Коляденко не скрывает своего разочарования в поведении Аслана. Дело в том, что основной причиной разрыва Билык и Ахмадова стало то, что режиссер проживает в России, и за год ни разу не навестил свою супругу и их общего сына, Табриза.

«Я бы пешком дошел. Ну что там идти – 1000 км? Все-таки ты же папа! У тебя сын растет», – сказал Дмитрий Коляденко.

На вопрос о том, собирается ли Дмитрий снова сделать предложение Ирине – хореограф ответил категорично, что нельзя делать подобное.

«Мне кажется, что нельзя возвращать бывших. А где гарантия, что я опять не буду выбрасывать диваны, опять не буду ревновать, я опять не буду заклеивать ее косметику от злости. Мне кажется, лучше начать новую жизнь и мне, и Ире. А дружить можно в любой ситуации. Вот дружить я хочу с ней», – заявил Коляденко.

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