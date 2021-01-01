Солистка группы Go_A рассказала о впечатлениях от «Евровидения 2021»

Группа Go_A, которая представляла Украину на «Евровидении 2021», уже прибыла домой и поделилась впечатлениями.

Группа Go_A instagram.com/go_a_band

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Солистка группы Go_A Екатерина Павленко дала интервью в аэропорту, где рассказала, что сделает первым делом, когда прибудет домой. Также артистка отметила, что они счастливы были стать частью «Евровидения» и довольны своим выступлением. А участники группы после выступления на конкурсе еще больше поверили в себя и свои силы, чем это было после Нацотбора.

«Очень крутая поездка, очень много впечатлений, мне кажется, мы справились», – поделилась Екатерина Павленко.

Екатерина Павленко призналась, что первым делом сделает, когда переступит порог своего дома.

«Как бы это банально не звучало, я обниму своего кота, потом схожу в душ и лягу спать», – отметила артистка.

Друзья Екатерины Павленко встречали артистку в аэропорту вместе с ее домашним любимцем, чем изрядно подняли ей настроение.

Напомним, что группа Go_A заняла 5 место международного песенного конкурса.

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