"Евровидение 2021": лучшие выступления финалистов конкурса
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Вчера в нидерландском Роттердаме состоялся грандиозный финал “Евровидения 2021“, где победу одержала рок-группа из Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni, одержав 524 балла. Таким образом, Италия завоевала право в следующем году проводить “Евровидение“ у себя. Следует отметить, что последний раз итальянцам удалось завоевать победу в далеком 1990-м году. Тогда на конкурсе выиграл Тото Кутуньо с песней «Insieme: 1992».
Предлагаем ознакомиться с первой десяткой победителей “Евровидения 2021“, ещё раз насладившись прекрасными выступлениями исполнителей:
1. Италия: Måneskin - Zitti E Buoni - 524 балла
2. Франция: Barbara Pravi - Voilà - 499 баллов
3. Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers - 432 балла
4. Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years - 378 баллов
5. Украина: Go_A - Shum - 364 балла
6. Финляндия: Blind Channel - Dark Side - 301 балл
7. Мальта: Destiny - Je Me Casse - 255 баллов
8. Литва: The Roop - Discoteque - 220 баллов
9. Россия: Manizha - Russian Woman - 204 балла
10. Греция: Stefania - Last Dance - 170 баллов
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