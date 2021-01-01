"Евровидение 2021": лучшие выступления финалистов конкурса

Предлагаем взглянуть на лучшие выступления первой десятки победителей "Евровидения 2021".

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Вчера в нидерландском Роттердаме состоялся грандиозный финал “Евровидения 2021“, где победу одержала рок-группа из Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni, одержав 524 балла. Таким образом, Италия завоевала право в следующем году проводить “Евровидение“ у себя. Следует отметить, что последний раз итальянцам удалось завоевать победу в далеком 1990-м году. Тогда на конкурсе выиграл Тото Кутуньо с песней «Insieme: 1992».

Предлагаем ознакомиться с первой десяткой победителей “Евровидения 2021“, ещё раз насладившись прекрасными выступлениями исполнителей:

1. Италия: Måneskin - Zitti E Buoni - 524 балла

2. Франция: Barbara Pravi - Voilà - 499 баллов

3. Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers - 432 балла

4. Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years - 378 баллов

5. Украина: Go_A - Shum - 364 балла

6. Финляндия: Blind Channel - Dark Side - 301 балл

7. Мальта: Destiny - Je Me Casse - 255 баллов

8. Литва: The Roop - Discoteque - 220 баллов

9. Россия: Manizha - Russian Woman - 204 балла

10. Греция: Stefania - Last Dance - 170 баллов

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