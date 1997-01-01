Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие фото супругов
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Ровно три года назад весь мир наблюдал за роскошной свадьбой принца Гарри и Меган Маркл. Однако сегодня никто из британских родственников не поздравил герцогов Сассекских, переехавших в США, с их праздником.
Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают сына и ждут рождения дочери, которая порадует родителей своим появлением через несколько недель. За парой пристально следят окружающие, поскольку они около года назад переехали в Калифорнию, и редко появляются на светских мероприятиях.
Предлагаем вспомнить яркие кадры звездной пары, которые запомнились поклонникам.
Самые яркие фото принца Гарри и Меган Маркл
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