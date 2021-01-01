Актриса Наталка Денисенко рассекретила, сколько зарабатывает в Instagram

Звезда «Крепостной» призналась, сколько ей платят за рекламу и на кого из украинских звезд она подписана.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко раскрыла свои Instagram-тайны в интервью программе «Зірковий шлях». 31-летняя звезда призналась, что не представляет своей жизни без соцсети и рассказала, на кого подписана.

«Я подписана на многих звездных пользователей. На свою куму Ксению Мишину. Она суперзвезда! На своего мужа, он тоже суперзвезда. На Лесю Никитюк, Екатерину Кухар. Из мужчин – на Тараса Цымбалюка. Это же мой братишка, дружбанчик. На Лилию Ребрик».

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Актриса сериала «Крепостная» рассказала, что читает все, что ей пишут подписчики и старается лайкать каждый комментарий. Кроме того, Наталка рассекретила, сколько зарабатывает в Сети.

«Довольно неплохо я зарабатываю в Instagram. У меня не миллионы стоит реклама, а до тысячи долларов. Я за месяц заработала деньги за рекламу, и у меня появилась возможность купить мечту - сумку Шанель за 1000 долларов. После того, как я показала эту сумку, мне девочка, которая помогает с Instagram, говорит: «Наталка, у тебя что-то резко очень упала статистика и подписки. Что там произошло у тебя 14 числа?». Я смотрю, я выставила сумку Шанель. Есть люди, которым это, как сказать, неприятно. Которые говорят: «Что ты здесь хвастаешься». Мой Instagram — это не о деньгах. Да, я получаю деньги за него, но я не ставлю это первоочередной целью», - отметила Денисенко.

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