«Евровидение 2021»: Украина прошла в финал конкурса

Группа Go_A вошла в десятку финалистов из первого полуфинала.

Украинская группа Go_A прошла в финал песенного конкурса «Евровидение 2021» в Роттердаме. Об этом стало известно во вторник, 18 мая, после первого полуфинала. Представители нашей страны феерически выступили с песней «SHUM» и получили хорошие баллы от жюри и телезрителем.

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Кроме Украины, в список десяти стран-финалистов из первого полуфинала вошли: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. А представители Словении, Северной Македонии, Ирландии, Хорватии, Румынии и Австралии не смогли отобраться в финал, который состоится уже в эту субботу, 22 мая.

Смотрите выступление Украины в первом полуфинале «Евровидения 2021»:

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