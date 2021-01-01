«Евровидение 2021»: Украина прошла в финал конкурса
Украинская группа Go_A прошла в финал песенного конкурса «Евровидение 2021» в Роттердаме. Об этом стало известно во вторник, 18 мая, после первого полуфинала. Представители нашей страны феерически выступили с песней «SHUM» и получили хорошие баллы от жюри и телезрителем.
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Кроме Украины, в список десяти стран-финалистов из первого полуфинала вошли: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. А представители Словении, Северной Македонии, Ирландии, Хорватии, Румынии и Австралии не смогли отобраться в финал, который состоится уже в эту субботу, 22 мая.
Смотрите выступление Украины в первом полуфинале «Евровидения 2021»:
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